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أوبر تتعرض لخرق عطل أنظمتها الداخلية

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أوبر(iStock)
أوبر(iStock)
هجمات سيبرانية

أوبر تتعرض لخرق عطل أنظمتها الداخلية

متسلل اخترق تطبيق المراسلة الخاص واستخدمه لإرسال رسالة إلى موظفي الشركة

دبي - العربية.نت

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قالت شركة أوبر للنقل التشاركي، أمس الخميس، إنها تحقق في حادث يتعلق بالأمن السيبراني، بعد تقرير عن اختراق شبكتها ما اضطرها إلى إغلاق العديد من الأنظمة الداخلية.

اخترق أحد المتسللين تطبيق المراسلة الخاص Slack، واستخدمه لإرسال رسالة إلى موظفي أوبر يعلن فيها أن الشركة قد تعرضت لخرق للبيانات، وفقًا لتقرير صحيفة نيويورك تايمز.

أضاف التقرير أن المتسلل يبدو قد تمكن لاحقًا من الوصول إلى أنظمة داخلية أخرى، ونشر صورة فاضحة على صفحة معلومات داخلية للموظفين.

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وقالت أوبر في تغريدة على موقع تويتر: "نحن على اتصال بسلطات إنفاذ القانون وسننشر تحديثات إضافية هنا بمجرد توفرها"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

تم إيقاف تشغيل نظام Slack بعد ظهر يوم الخميس من قبل أوبر، بعد أن تلقى الموظفون رسالة من المتسلل، وفقًا لتقرير الصحيفة.

وأخبر شخص يدعي مسؤوليته عن الاختراق، الصحيفة بأنه أرسل رسالة نصية إلى أحد موظفي أوبر مدعيًا أنه خبير تكنولوجيا معلومات لدى الشركة.

وقال التقرير إنه تم إقناع الموظف بتسليم كلمة مرور تسمح للمتسلل بالوصول إلى أنظمة أوبر.

وقالت Slack في بيان لوكالة "رويترز"، إن الشركة تحقق في الحادث، وإنه لا يوجد دليل على وجود ثغرة متأصلة في منصتها.

وأضافت الشركة المملوكة لـ Salesforce Inc، في البيان: "أوبر عميل مهم، ونحن هنا لمساعدتهم إذا احتاجوا إلينا".

وفقًا للتقرير، صدرت تعليمات لموظفي أوبر بعدم استخدام Slack. فيما تعذر أيضًا الوصول إلى الأنظمة الداخلية الأخرى.

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