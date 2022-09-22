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هذه توقعات "غولدمان ساكس" لوتيرة رفع الفائدة الأميركية

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غولدمان ساكس
بنك غولدمان ساكس
الفيدرالي الأميركي

هذه توقعات "غولدمان ساكس" لوتيرة رفع الفائدة الأميركية

رفع آخر متوقع بـ 0.75% في اجتماع نوفمبر

دبي - العربية.نت

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بعد خطوة الفيدرالي أمس، رفع الاقتصاديون في مجموعة غولدمان ساكس توقعاتهم بشأن وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي زاد أسعار الفائدة أمس الأربعاء، بمقدار ثلاثة أرباع النقطة المئوية للمرة الثالثة على التوالي، في مسعاه لكبح التضخم.

وأشار اقتصاديو غولدمان ساكس إلى أن الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس في نوفمبر، و50 نقطة أساس في ديسمبر، ومن ثم بـ 25 نقطة أساس في فبراير المقبل.

بذلك ستتراوح أسعار الفائدة بين 4.5% و4.75%.

وأشارت مجموعة غولدمان ساكس إلى أن العوامل الرئيسية التي ستقود مسار معدلات الفائدة في العام 2023، تشمل وتيرة تباطؤ النمو والتوظيف والتضخم.

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