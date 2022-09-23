مبادلة للاستثمار
مبادلة تسحب عرض شراء حصة مسيطرة في مالكة برجر كينج بالبرازيل
كانت عرضت شراء 45.15% في زامب
قالت شركة زامب البرازيلية، التي تملك علامة برجر كينج التجارية في البلاد، اليوم الجمعة، إن شركة مبادلة، المستثمر الحكومي في أبوظبي، ألغت عرضها شراء حصة مسيطرة في الشركة.
كانت مبادلة قد عرضت ما يعادل 1.61 دولار للسهم الواحد لشراء حصة تبلغ 45.15% في زامب، لكنها قررت الانسحاب قائلة إنها لم تحصل على تأكيد بشأن ما إذا كانت الصفقة ستعني إنهاء امتياز زامب واتفاقيات ترخيص العلامة التجارية.
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