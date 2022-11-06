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أسمنت اليمامة
أسمنت اليمامة
سوق السعودية

"أسمنت اليمامة" توقع عقد مشروع نقل الخط السابع للمصنع الجديد بـ830 مليون ريال

بدء تنفيذ المشروع في الربع الأول من 2023

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة أسمنت اليمامة عن توقيع عقد مشروع نقل الخط السابع من المصنع القديم إلى المصنع الجديد مع الشركة الصينية "Sinoma Overseas Development" بتكلفة 830 مليون ريال.

وقالت أسمنت اليمامة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن بدء تنفيذ المشروع في الربع الأول من 2023، ويتم الإنتهاء منه في النصف الثاني من 2025.

اقرأ المزيد: أسمنت اليمامة تنهي الأعمال الإنشائية للمصنع الجديد بـ 4.7 مليار ريالوأوضحت الشركة أنه سيتم تمويل المشروع ذاتياً من موارد الشركة بالإضافة إلى التمويل من البنوك التجارية.

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وأضافت أن الأثر المتوقع للمشروع على نتائج الاعمال سينعكس بعد الإنتهاء من فترة التشغيل التجريبي، ومن المتوقع أن يكون له أثر إيجابي في نتائج الشركة المالية وسيتم الإيضاح عن التأثير وتاريخ بدء التأثير في وقت لاحق.

كانت شركة أسمنت اليمامة أعلنت عن الانتهاء من الأعمال الإنشائية لكامل مشروع مصنع أسمنت اليمامة الجديد في منطقة الحلال الشمالية بمحافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض بتكلفة إجمالية نحو 4.7 مليار ريال.

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