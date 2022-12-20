"لوسيد" تغلق جولة تمويل بـ1.5 مليار دولار.. يقودها صندوق الاستثمارات العامة

قالت شركة صناعة السيارات الكهربائية لوسيد غروب "Lucid Group"، إنها أكملت طرح أسهم بقيمة 1.5 مليار دولار.

وجمعت "لوسيد" غالبية تلك الأموال، بنحو 915 مليون دولار، من خلال بيع خاص لما يقرب من 86 مليون سهم إلى إحدى الشركات التابعة لأكبر مستثمر لها، وهي صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

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وقامت الشركة بجمع المبلغ المتبقي والبالغ 600 مليون دولار من خلال طرح أسهم ثانوي تقليدي، حيث باعت "لوسيد" 56 مليون سهم إضافي.

وتم تنظيم جولة التمويل للحفاظ على حصة صندوق الاستثمارات العامة في "لوسيد" عند مستواها السابق، البالغ نحو 62%، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت الشركة في بيان إنها تخطط لاستخدام العائدات من أجل "زيادة تعزيز ميزانيتها العمومية ووضع السيولة لديها".

وكان لدى "لوسيد" حوالي 3.85 مليار دولار نقداً اعتباراً من 30 سبتمبر، وفقا لأحدث تقرير لها.