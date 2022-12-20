اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
لوسيد مناسبة
شركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية
شركات

"لوسيد" تغلق جولة تمويل بـ1.5 مليار دولار.. يقودها صندوق الاستثمارات العامة

لتعزيز ميزانيتها العمومية ووضع السيولة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت شركة صناعة السيارات الكهربائية لوسيد غروب "Lucid Group"، إنها أكملت طرح أسهم بقيمة 1.5 مليار دولار.

وجمعت "لوسيد" غالبية تلك الأموال، بنحو 915 مليون دولار، من خلال بيع خاص لما يقرب من 86 مليون سهم إلى إحدى الشركات التابعة لأكبر مستثمر لها، وهي صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وقامت الشركة بجمع المبلغ المتبقي والبالغ 600 مليون دولار من خلال طرح أسهم ثانوي تقليدي، حيث باعت "لوسيد" 56 مليون سهم إضافي.

هيئة النقل السعودية تكشف عن دعم مالي للعاملين في "تطبيقات توصيل الطلبات" اقتصاد اقتصاد السعودية هيئة النقل السعودية تكشف عن دعم مالي للعاملين في "تطبيقات توصيل الطلبات"

وتم تنظيم جولة التمويل للحفاظ على حصة صندوق الاستثمارات العامة في "لوسيد" عند مستواها السابق، البالغ نحو 62%، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت الشركة في بيان إنها تخطط لاستخدام العائدات من أجل "زيادة تعزيز ميزانيتها العمومية ووضع السيولة لديها".

وكان لدى "لوسيد" حوالي 3.85 مليار دولار نقداً اعتباراً من 30 سبتمبر، وفقا لأحدث تقرير لها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أول رد من الرئيس التونسي على المطالبين بإبطال الانتخابات أول رد من الرئيس التونسي على المطالبين بإبطال الانتخابات
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط