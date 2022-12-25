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شعار شركة قمة السعودية للتجارة
سوق السعودية

"قمة السعودية" توقع مذكرة تفاهم مع "بترورابغ" للاستثمار في إنشاء مصنع

بقيمة إجمالية 100 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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أعلن مصنع قمة السعودية لإنتاج حبيبات البلاستيك أحد المصانع المملوكة لشركة قمة السعودية للتجارة، اليوم الأحد، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" للاستثمار في إنشاء مصنع على مساحة 34 ألف متر مربع ولمدة 30 سنة لإنتاج 50 ألف طن سنوياً من مركبات البوليمرات والمطاط والشموع الصناعية في مجمع رابغ لتقنيات البلاستيك.

وقالت "قمة السعودية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إمداد مواد سكراب البوليمر والمطاط والشمع الصناعي سيكون من شركة "بترورابغ" وذلك بقيمة إجمالية للإنشاء تبلغ نحو 100 مليون ريال على مرحلتين الأولى بقيمة تبلغ نحو 60 مليون ريال والمرحلة الثانية 40 مليون ريال.

وأضافت أن مدة مذكرة التفاهم 12 شهراً من تاريخ توقيعها.

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