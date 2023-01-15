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شركة تهامة للإعلان
شركة تهامة للإعلان
سوق السعودية

"تهامة" تعلن تمديد اتفاقية تأسيس شركة جديدة مع "دابليو بي بي" لمنتصف 2023

لاستكمال نقل الملكية القانونية

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، اتفاق الشركاء على تمديد مدة استكمال نقل الملكية القانونية وجميع الموافقات التنظيمية الأخرى المطلوبة فيما يخص الاتفاقية الموقعة مع مجموعة "دبليو بي بي" لتأسيس شركة جديدة بالمملكة العربية السعودية لتصبح قبل 30 يونيو 2023.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أنه سيتم تسجيل أي تأثير مالي ناتج عن المعاملة بناءً على الموجودات والمطلوبات في ذلك التاريخ عند الانتهاء.

وأضافت الشركة: "أنه لا يمكن تقدير أي تأثير محتمل بشكل موثوق حالياً.. وسنقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن".

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وكانت الشركة أبرمت في 30 يونيو 2021 اتفاقية مع مجموعة "دبليو بي بي" لتأسيس شركة جديدة بالمملكة العربية السعودية تحت مسمى "أي سي جي السعودية"، ثم تم تمديد مدة استكمال نقل الملكية القانونية وجميع الموافقات التنظيمية الأخرى المطلوبة لتأسيس الشركة لتصبح قبل 30 يونيو 2022، ثم تم تمديدها لتصبح قبل 31 ديسمبر 2022.

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