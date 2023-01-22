"بن داود": قبول نقض "دلة العرب" على حكم لصالح "الدانوب"

أعلنت شركة بن داود القابضة، اليوم الأحد، عن قبول المحكمة نقض الحكم الصادر لصالح شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات التابعة لشركة "بن داود" على شركة دلة العرب.

وذكرت "بن داود القابضة" في بيان على "تداول السعودية"، أن شركة دلة العرب طلبت نقض للمحكمة العليا وذلك على الحكم القضائي الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 26 جُمادى الآخرة 1443هـ الموافق 29 يناير 2022م لصالح شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات والقاضي بعدم قبول الدعوى المقامة من شركة دلة العرب والمعلن عنه بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1443هـ الموافق 25 يناير 2022م.

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وأضافت أنها تسلمت التبليغ القضائي بتاريخ 13 ربيع الثاني 1444هـ الموافق 7 نوفمبر 2022، والذي يتضمن تحديد موعد جلسة بتاريخ 28 ربيع الثاني 1444هـ الموافق 22 نوفمبر 2022، وذلك لنظر الدعوى أمام دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة، وعليه تم حضور الجلسة المشار إليها، وأشارت الدائرة إلى صدور قرار المحكمة العليا رقم (6228513) وتاريخ 09 ربيع الثاني 1444هـ الموافق 3 نوفمبر 2022م والقاضي بما نصه " نقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 26 جُمادى الآخرة 1443هـ وإعادة القضية للمحكمة ".

وتابعت "بن داود": "تباعاً تم حضور ثلاث جلسات أمام الدائرة الثانية في المحكمة التجارية بجدة بتاريخ 25 جمادى الأول 1444هـ الموافق 19 ديسمبر 2022م، وتاريخ 11 جُمادى الأخرة 1444هـ الموافق 4 يناير 2023م وأخيراً الجلسة المنعقدة بتاريخ 23 جُمادى الأخرة 1444هـ الموافق 16 يناير 2023م ولاتزال الدعوى تحت النظر من قبل الدائرة وتم تحديد جلسة قادمة بتاريخ 22 رجب 1444هـ الموافق 13 فبراير 2023م لاستكمال مداولات الدعوى".

وأكدت "بن داود"، على قوة موقفها القانوني في القضية بناءً على تأكيد المحامي الخارجي للشركة.

كانت شركة دلة العرب قد رفعت دعوى قضائية، طالبت فيها بتعويض بمبلغ قدره 124.125 مليون ريال، بالإضافة إلى مبلغ 300 ألف ريال عن أتعاب المحامي، وفقا لبيان سابق، عن ما سمّته أضرارا ناجمة عن انتهاك لبراءة اختراع.