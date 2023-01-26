مصرف لبنان يجمد حسابات شركة "ستيكس" للصرافة لتمويلها "حزب الله"

جمد مصرف لبنان المركزي جميع الحسابات البنكية الخاصة بشركة الصرافة ستيكس ومالكها حسن مقلد اليوم الخميس، بعد أيام من فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات عليهما متهمة إياهما بأن لهم صلات مالية بحزب الله المدرج على القائمة السوداء.

وقال المصرف المركزي في بيان إنه جمد أيضا حسابات 3 من أفراد عائلة مقلد.

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وذكر بيان للمصرف أن هيئة التحقيق الخاصة المنعقدة اليوم بحضور جميع أعضائها اتخذت قرارًا بتجميد حسابات عددا من الأسماء، والتي أدرجت على قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "OFAC" بتاريخ 24 يناير الجاري.

وأكد أن تجميد الحسابات سيكون لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان.