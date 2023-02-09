اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
رئيس والت ديزني السابق يعود للشركة والسهم يقفز بقوة
شركة والت ديزني.
شركات

ضمن خطة لتوفير 5.5 مليار دولار سنوياً.. "ديزني" تسرح 7000 موظف

أصبحت أحدث شركة كبرى تستغني عن الموظفين مع تزايد عدم اليقين الاقتصادي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشفت شركة "والت ديزني" عن قرارها بتسريح 7000 موظف لتصبح أحدث شركة كبرى تسرح موظفين مع تزايد عدم اليقين الاقتصادي، وفقاً لما نقلته "Fox news"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت الشركة، يوم الأربعاء، إن هذه الخطوة تعد جزءا من خطة إعادة هيكلة كبرى تهدف إلى توفير مليارات الدولارات.

وتخطط "ديزني" لتوفير 5.5 مليار دولار سنويا ضمن خطة إعادة الهيكلة، عبر خفض 1.5 مليار دولار من تكاليف التشغيل و3 مليارات دولار أخرى من التخفيضات في المحتوى غير الرياضي، بما في ذلك تخفيضات الوظائف، وفقاً لإفصاح الشركة.

سام ألتمان مؤسس "ChatGPT".. قصة نجاح بدأت في سن الطفولة! قصص اقتصادية تكنولوجيا سام ألتمان مؤسس "ChatGPT".. قصة نجاح بدأت في سن الطفولة!

وارتفعت أسهم "ديزني" في التداولات الممتدة بعد الإعلان، وبعد أن تغلبت الشركة على توقعات وول ستريت بتحقيق أرباح 0.99 دولار للسهم، متفوقةً على تقديرات المحللين البالغة 0.78 دولار.

يشار إلى أن قرار "ديزني" بتسريح موظفين هو الأحدث في الشركات الكبرى التي أعلنت عن تسريح الآلاف خلال الأشهر الأخيرة، بعد عمالقة وول ستريت بما في ذلك "غولدمان ساكس"، و"ألفابيت"، و"أمازون".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هاربون من الزلزال يخرجون من منازلهم بملابس النوم أو حفاة بلا أحذية هاربون من الزلزال يخرجون من منازلهم بملابس النوم أو حفاة بلا أحذية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط