ضمن خطة لتوفير 5.5 مليار دولار سنوياً.. "ديزني" تسرح 7000 موظف

كشفت شركة "والت ديزني" عن قرارها بتسريح 7000 موظف لتصبح أحدث شركة كبرى تسرح موظفين مع تزايد عدم اليقين الاقتصادي، وفقاً لما نقلته "Fox news"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت الشركة، يوم الأربعاء، إن هذه الخطوة تعد جزءا من خطة إعادة هيكلة كبرى تهدف إلى توفير مليارات الدولارات.

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وتخطط "ديزني" لتوفير 5.5 مليار دولار سنويا ضمن خطة إعادة الهيكلة، عبر خفض 1.5 مليار دولار من تكاليف التشغيل و3 مليارات دولار أخرى من التخفيضات في المحتوى غير الرياضي، بما في ذلك تخفيضات الوظائف، وفقاً لإفصاح الشركة.

وارتفعت أسهم "ديزني" في التداولات الممتدة بعد الإعلان، وبعد أن تغلبت الشركة على توقعات وول ستريت بتحقيق أرباح 0.99 دولار للسهم، متفوقةً على تقديرات المحللين البالغة 0.78 دولار.

يشار إلى أن قرار "ديزني" بتسريح موظفين هو الأحدث في الشركات الكبرى التي أعلنت عن تسريح الآلاف خلال الأشهر الأخيرة، بعد عمالقة وول ستريت بما في ذلك "غولدمان ساكس"، و"ألفابيت"، و"أمازون".