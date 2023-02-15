سوق السعودية
تعليق تداول سهم "سابتكو" في السوق السعودية بناءً على طلبها
تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري
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أعلنت "تداول السعودية"، عن تعليق تداول سهم الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" في السوق ابتداءً من اليوم الأربعاء وذلك لجلسة تداول واحدة.
وجاء ذلك بناءً على طلب "سابتكو" وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري.
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ويستأنف تداول السهم غداً الخميس.
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