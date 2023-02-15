تعليق تداول سهم "سابتكو" في السوق السعودية بناءً على طلبها

أعلنت "تداول السعودية"، عن تعليق تداول سهم الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" في السوق ابتداءً من اليوم الأربعاء وذلك لجلسة تداول واحدة.

وجاء ذلك بناءً على طلب "سابتكو" وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري.

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ويستأنف تداول السهم غداً الخميس.