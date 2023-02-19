هيئة السوق السعودية تُغرم "دار المعدات" 40 ألف ريال

​أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، على شركة دار المعدات الطبية والعلمية "دار المعدات".

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأحد، إن الغرامة بسبب مخالفة الشركة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والسبعين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وذلك لعدم إفصاحها للهيئة والجمهور من دون تأخير عن تلقيها إشعاري ترسية مشروعين لصالحها مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتاريخ 21/11/2022م، إذ لم تفصح عن ذلك في الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية إلا بتاريخ 24/11/2022م.

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وكانت شركة دار المعدات الطبية والعلمية أعلنت عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع "مصرف الإنماء"، بقيمة 265 مليون ريال سعودي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.