سوق السعودية
تراجع أرباح "أملاك للتمويل" 10% إلى 96.7 مليون ريال في 2022
ارتفاع تكلفة التمويل وزيادة مصاريف التشغيل يضغطان على الأرباح
وضع القراءة
100% حجم الخط
تراجع صافي أرباح شركة أملاك العالمية للتمويل بنسبة 10.24% في 2022، إلى نحو 96.72 مليون ريال، مقابل نحو 107.75 مليون ريال في 2021.
وأرجعت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، انخفاض الأرباح السنوية، إلى ارتفاع التكلفة التمويلية، وزيادة مصاريف التشغيل، والتي عوضت جزئيا بالزيادة من الدخل في الأنشطة التمويلية خلال العام 2022.
مادة اعلانية
وتراجع إجمالي ربح العمليات بنسبة 3.39% في 2022، إلى نحو 224.25 مليون ريال، مقابل 232.13 مليون ريال في 2021.
اقرأ أيضاً
-
الخارجية الروسية: موسكو لا تعتزم الانسحاب من منظمة التجارة العالميةالانسحاب من منظمة التجارة سيؤدي إلى "عزلة ذاتية" للاقتصاد الروسي اقتصاد
-
استقرار أرباح "سبكيم العالمية" عند 3.59 مليار ريال في 2022"سبكيم": تخفيض القروض طويلة الأجل بنهاية العام 2022 بمبلغ 2.04 مليار ريال شركات
-
تراجع أرباح "سابك" 28% إلى 16.5 مليار ريال في 2022الأرباح الفصلية انخفضت 94% على أساس سنوي شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية