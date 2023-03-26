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سوق السعودية

"زين السعودية" توصي بتوزيع 5% أرباحاً نقدية عن 2022

الشركة توزع 0.5 ريال للسهم

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2022، بإجمالي نحو 449.36 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 898.73 مليون سهم.

وقالت "زين السعودية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والتي سوف يتم الإعلان عنها لاحقا.

نمو أرباح "زين السعودية" 157% إلى 550 مليون ريال في 2022 شركات سوق السعودية نمو أرباح "زين السعودية" 157% إلى 550 مليون ريال في 2022

سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية على هذه التوصية.

كان صافي ربح شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، قد ارتفع بنسبة 157% في 2022، إلى نحو 550 مليون ريال، مقابل 214 مليون ريال في 2021.

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