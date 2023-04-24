"والت ديزني" تبدأ موجة ثانية من تسريح العاملين

قالت مصادر مطلعة إن شركة "والت ديزني" ستبدأ اليوم الاثنين موجة ثانية من تسريح العاملين، إذ إنها تعمل على إلغاء 7 آلاف وظيفة للمساعدة في توفير تكاليف تصل إلى 5.5 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تلغي الشركة عدة آلاف من الوظائف في موجة التسريح التي تبدأ اليوم وتستمر حتى يوم الخميس، ويقول المسؤولون في ديزني إنه بذلك ستكون الشركة قد ألغت 4 آلاف وظيفة في المجمل.

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وذكرت المصادر أن خفض عدد الوظائف سيتم في مختلف قطاعات الأعمال بالشركة، التي تشمل ديزني للترفيه وإي.إس.بي.إن وحدائق ديزني، لكن من غير المتوقع أن يؤثر هذا على العاملين بالساعة في المتنزهات والمنتجعات وفقا لرويترز.

وأعلنت ديزني عن خطتها لتسريح عاملين في فبراير/ شباط مع عملية شاملة أعادت هيكلة الشركة وأرجعت اتخاذ القرار إلى المبتكرين من مديريها التنفيذيين بهدف خلق نهج أكثر انسيابية لأعمالها.