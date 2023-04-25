"الخليج للتدريب" تتحول للربحية بنهاية عام 2022

تحولت شركة الخليج للتدريب والتعليم إلى الربحية بنهاية السنة المالية 2022 ،و حققت 224.214 ألف ريال صافي ربح بعد الزكاة والضرائب ، مقابل خسائر بلغت 33.3 مليون جنيه في عام 2021.

وقالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية" إنها حققت ربح هذا العام بالمقارنة بالعام السابق نتيجة محصلة بعض العوامل، وبالرغم من زيادة الإيرادات بقيمة 36 مليون ريال عن العام السابق وخاصة في قطاع المدارس الذي نجح في زيادة أعداد الطلاب بنسبة 100% من 4600 طالب/ـة في العام السابق إلى 9250 طالب/ـة بنهاية العام الحالي إلا أنه قد تمت بعض التعديلات وإعادة الاحتساب حسب متطلبات معيار التقرير المالي الدولي رقم 9 الأمر الذي استلزم زيادة قيمة مخصصات ديون العملاء لمرة واحدة بما يتطابق مع المعيار الدولي مما كان له أثر سلبي على أرباح السنة الحالية وسنوات المقارنة.

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وأشارت إلى تعديل أرقام المقارنة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2021 و 31 ديسمبر 2020 بشكل رئيسي نتيجة إعادة الاحتساب حسب متطلبات معيار التقرير المالي الدولي رقم 9 مما استلزم تعديل أرقام السنوات السابقة.

وبلغ إجمالي الإيرادات العام الماضى 880.89 مليون ريال مقابل 844.21 مليون ريال تقريبا بنمو نسبته 4.34 %.