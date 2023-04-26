سوق السعودية
"العرض المتقن" تعلن ترسية مشروع بقيمة 50.2 مليون ريال
أكدت أن المشروع يشمل تجديد عقد الصيانة للنظام الصحي الإلكتروني لجامعة الملك سعود
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أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية "توبي"، عن ترسية مشروع تجديد عقد الصيانة للنظام الصحي الإلكتروني لجامعة الملك سعود بقيمة إجمالية قدرها 50.16 مليون ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن المشروع يهدف إلى تحديث النظام الصحي الإلكتروني وتقديم خدمات التشغيل ونقل المعرفة وخدمات احترافية.
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وأضافت أن المشروع يشمل نطاق الأعمال، وإدارة خدمات الاشتراكات، وإدارة خدمات الصيانة للرخص الرئيسية، وإدارة خدمات الصيانة للرخص المساندة، وإدارة خدمات التحسينات المستمرة للأنظمة، وإدارة الخدمات المهنية "التطبيقات"، وإدارة الخدمات التشغيلية، وإدارة خدمات التعليم ونقل المعرفة، وقوى عاملة اختصاصية للدعم في الموقع.
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