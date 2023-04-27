تركي النويصر رئيساً لمجلس إدارة "لوسيد"

أعلنت شركة لوسيد غروب، للسيارات الكهربائية، عن تعيين تركي النويصر رئيساً لمجلس إدارتها، بعد أن شغل عضوية مجلس إدارة الشركة منذ أبريل 2019، ليصبح أول سعودي يتولى رئاسة شركة أميركية مدرجة.

ويشغل تركي بن عبد الرحمن النويصر منصب نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية، إضافة إلى عضويته في لجان دائمة تندرج تحت هيكل الحوكمة في الصندوق مثل اللجنة الادارية و ولجنة الاستثمار الإدارية ولجنة ترشيح ممثلي الصندوق في الشركات التابعة منذ عام 2016.

مادة اعلانية

ويتولى إدارة الاستثمارات الدولية في الصندوق من خلال مختلف فئات الأصول ومن ضمنها؛ الاستثمار في الأسواق العامة، والأسواق الخاصة، وفي قطاع العقارات والبنية التحتية.

كما يمثل صندوق الاستثمارات العامة في مجالس الإدارة بشركات مختلفة ومن ضمنها؛ لوسيِد وشركة نون للاستثمارات و الشركة السعودية لتقنية المعلومات SITE و شركة هاباج لويد Hapag-Lloyd ، وعدد من اللجان المنبثقة من هذه المجالس.

ولدى النويصر خبرة عمل واسعة في كبرى المؤسسات المالية، حيث بدأ حياته المهنية في صندوق التنمية الصناعية السعودي (2004 – 2007)، ثم انتقل إلى هيئة السوق المالية (2007 –2008)، كما عمل في شركة مورغان ستانلي (2008–2011).

وقبل انضمامه لصندوق الاستثمارات العامة، كان يعمل في شركة السعودي الفرنسي كابيتال وكان آخر منصب تولاه هو رئيس إدارة الأصول (2011 – 2015).

ويحمل تركي النويصر شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سان فرانسيسكو، وشهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية من جامعة الملك سعود.

يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يملك حصة تتجاوز الـ 60% في الشركة.