سوق السعودية
"معادن" توقع اتفاقية مشروطة للاستحواذ على 10% من "إيفانهو"
إتمام الاتفاق في الربع الثالث من 2023
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وقعت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، اليوم الاثنين، الموافق 15 مايو 2023، مع شركة "إيفانهو إليكتريك إنكك" (إيفانهو) الاتفاقية المشروطة للاستحواذ على نسبة 9.9% من الأسهم العادية من شركة"إيفانهو" وتأسيس شركة للاستكشاف في المملكة العربية السعودية بعد استيفاء الشروط.
وقالت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) في بيان اليوم لـ"تداول السعودية" إن التاريخ المتوقع لإتمام الاتفاقية في الربع الثالث من العام الجاري، ولا يوجد تغيير في التكاليف المرتبطة بالصفقة.
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كانت شركة "معادن"وقعت يوم 11 يناير الماضي اتفاقية البنود الرئيسية مع شركة إيفانهو إليكتريك إنكك (إيفانهو) للاستحواذ على نسبة 9.9% من الأسهم العادية وتأسيس شركة للاستكشاف في المملكة.
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