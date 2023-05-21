ارتفاع أرباح "بدجت السعودية" 15% لـ69.3 مليون ريال في الربع الأول

ارتفعت أرباح الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" 15%، لـ 69.3 مليون ريال، في الربع الأول من 2023، مقابل 60.2 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وعلى أساس فصلي ارتفعت أرباح 6.5%، حيث كانت في الربع السابق 65 مليون ريال.

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وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية التي حققتها "بدجت السعودية" في الربع الأول 77.8 مليون ريال.

وقالت "بدجت السعودية" في بيان نشر على موقع مجموعة "تداول" السعودية إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى الزيادة في إيرادات التأجير قصير الأجل، وذلك بسبب التحسن في نسبة الإشغال نتيجة الطلب المتزايد والذي استمر حتى نهاية الربع الأول 2023م.

وذكرت الشركة أن التأجير طويل الأجل شهد نموا ملحوظا.