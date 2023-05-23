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البحر الأحمر العالمية
البحر الأحمر العالمية
سوق السعودية

ارتفاع الخسائر الفصلية لـ" البحر الأحمر"2% إلى 19.5 مليون ريال

إيراداتها تراجعت بـ 0.8%

دبي - العربية.نت
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ارتفعت خسائر شركة"البحر الأحمر العالمية" بنسبة 2% خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 19.5 مليون ريال،مقابل 19.1 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

وبلغت إيرادات الشركة فى الربع الأول من العام 118.2 مليون ريال مقابل 117.2 مليون ريال بزيادة طفيفة نسبتها 0.85%.

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وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن إدارة الشركة تركز حالياَ على تخفيض التكاليف ووضع خطة لتحقيق التخفيض في القريب العاجل لجميع أقسام الشركة والذي يؤدي بدوره إلى تقليل تكاليف الإيرادات ومصاريف المبيعات والتسويق والمصاريف العامة والإدارية خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

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وأشارت إلى ارتفاع طفيف في الخسائر العائدة لمساهمي الشركة في الربع الأول من العام الجاري إلى 19.5 مليون ريال مقارنة بقيمة19.1 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق، والسبب الرئيسي لذلك هو وجود عمليات لمرة واحدة تخص الدخل الآخر في الربع الأول من العام الماضي.

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