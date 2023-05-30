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"صحار الدولي" على بعد خطوة من الاستحواذ على "HSBC" عُمان
في انتظار موافقة الجهات التنظيمية
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أعلن كل من بنك "اتش.اس.بي سي" و"بنك صحار الدولي" في بيانين لهما على بورصة مسقط الثلاثاء عن موافقة مجالس الإدارة على شروط الاندماج بين البنكين.
وذكرا أن الاندماج لا يزال يخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات الصلة، ولن يحدث أي تغيير للزبائن نتيجة هذا الإعلان، وسيظل البنكان مستقلين في عملهما، وسيقدمان خدماتهما كالمعتاد إلى أن يكتمل الاندماج، وفق ما نشرته صحيفة "عُمان".
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وكان البنكان ذكرا سابقاً في إعلانين تنظيميين منفصلين، أن جميع أصول والتزامات "إتش.إس.بي.سي" عمان ستنقل إلى بنك صحار الدولي، دون الكشف عن قيمة الصفقة.
وأضافا أن "إتش.إس.بي.سي" عُمان سيُحل ككيان قانوني عند اكتمال عملية الاندماج وسيتم إلغاء أسهمه.
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