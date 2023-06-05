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شركة المشروعات السياحية شمس
شركة المشروعات السياحية شمس
سوق السعودية

تعيين مهند بن صالح العنيزان رئيسا تنفيذيا لشركة "شمس"

يحمل درجة الماجستير في العلوم المالية التطبيقية

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة المشروعات السياحية (شمس) عن تعيين مهند بن صالح العنيزان رئيسا تنفيذيا لها اعتبارا من 1 يوليو 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن الرئيس التنفيذي الجديد مهند بن صالح العنيزان يحمل درجة الماجستير في العلوم المالية التطبيقية، ويمتلك خبرة عملية في مجال المصارف السعودية المحلية، بالإضافة إلى عمله رئيساً لقسم تطوير الأعمال – علاقات العملاء في مجموعة تداول السعودية.

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وذكرت أن مجلس الإدارة اتخذ قرار تعيين الرئيس التنفيذي الجديد فى اجتماعه بتاريخ 4 يونيو 2023.

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