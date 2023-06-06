"سيرا القابضة" و"العلا للتطوير" تنهيان عقد شركة مشتركة بسبب عدم جدواها
4.68 مليون ريال نفقات متكبدة حتى الآن
اتفقت مجموعة "سيرا القابضة "مع شركة "العلا للتطوير"على إنهاء عقد شراكة بينهما كانت وقعت في 2فبراير 2022 بغرض تطوير وتشغيل فندق كلاريون بعدد 215 غرفة في منطقة الأعمال المركزية في العُلا.
وكانت الشركتان وقعتا عقدا لغرض إنشاء شركة مشتركة مملوكة بنسبة 51% لمجموعة سيرا القابضة ولشركة العُلا للتطوير بنسبة 49%.
وقالت مجموعة "سيرا القابضة" في بيان لـ" تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن إنهاء العقد جاء بسبب ارتفاع تكاليف إنشاء المشروع عما هو متفق عليه وعدم جدوى الاستثمار في المشروع.
وأشارت إلى صدور قرار الشركاء بإنهاء جميع العقود القائمة مع الاستشاريين والمصممين والمطورين وإجراء التسويات المالية لأي مطالبات مالية قائمة إن وجدت.
وذكرت أن القيمة الإجمالية لمساهمة الشركاء في المشروع بلغت حتى الآن 14 مليون ريال، منها نفقات متكبدة بلغت 4.68 مليون ريال حتى الآن، والباقي سيتم إعادته إلى الشركاء حسب نسبة كل شريك.
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