استمرار تعليق تداول أسهم "الكابلات السعودية" حتى إعلان قوائمها المالية

قررت "تداول السعودية" استناداً إلى صلاحياتها المنصوص عليها في قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، استمرار تعليق تداول أسهم شركة الكابلات السعودية في السوق حتى إعلان الشركة عن قوائمها المالية.

وقالت "تداول" في بيان على موقعها، اليوم الخميس، إشارةً إلى إعلان هيئة السوق المالية الموافق 8 يونيو 2023م عن إصدار قرارها برفع تعليق الهيئة تداول أسهم شركة الكابلات السعودية، مع مراعاة انطباق إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الإدراج، والفقرة (ج) من المادة السادسة والثلاثين من قواعد الإدراج.

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وأضافت "وإشارةً إلى إعلانات الشركة على موقع تداول السعودية بتاريخ 08/09/1444هـ الموافق30 مارس 2023م عن عدم التزامها بالإعلان عن قوائمها المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وبتاريخ 23 مايو 2023 م عن عدم التزامها بالإعلان عن قوائمها المالية الأولية المنتهية في 31 مارس 2023م خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية".

ونظرًا لتعليق تداول أسهم شركة الكابلات السعودية حتى يتم الإعلان عن القوائم المالية استناداً إلى صلاحيات تداول السعودية المنصوص عليها في قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تود تداول السعودية التنويه على استمرار تعليق تداول أسهم شركة الكابلات السعودية في السوق حتى إعلان الشركة عن قوائمها المالية

وأعلنت شركة الكابلات السعودية لمساهميها أنه تم حضور جلسة الاستئناف الرابعة لدى دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض في دعوى افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، المنعقدة أمس الأربعاء 7 يونيو 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، إن الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض قضت بنقض الحكم الصادر من قبل الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة، والموافقة على افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي للشركة.

كما قضت المحكمة بتعيين وليد بن محمد حسين سبحي كأمين للتنظيم المالي، وإعداد المقترح خلال 180 يوما من تاريخ افتتاح الطلب.