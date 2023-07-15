أرباح فصلية قوية لبنوك في وول ستريت بفضل ارتفاع الفائدة

سجلا بنكي "جيه.بي مورغان تشيس" و"ويلز فارغو" أرباحا قوية في الربع الثاني من العام 2023 بفضل ارتفاع أسعار الفائدة، فيما تراجعت أرباح "سيتي غروب"

واستفادت بنوك وول ستريت من ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية التي وصلت إلى مستوى بين 5% و5.25% بعد زيادتها 10 مرات متتالية منذ مارس 2022.

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وأعلن جيه.بي مورغان تشيس تحقيق قفزة أكبر من المتوقع في أرباح الربع الثاني إذ زادت مكاسبه من مدفوعات الفائدة من المقترضين واستفاد من صفقة شراء "فيرست ريبابليك".

وسجل صافي الدخل من الفوائد، الذي عززته الصفقة ورفع البنك المركزي الأميركي لسعر الفائدة، 21.9 مليار دولار بزيادة بلغت 44%، أو 38% باستبعاد أثر صفقة "فيرست ريبابليك".

وتوقع البنك أن يسجل صافي الدخل من الفوائد نحو 87 مليار دولار للعام بأكمله بما يفوق توقعات "وول ستريت" بأن تبلغ 83.37 مليار دولار، بحسب بيانات "رفينيتيف".

وقفزت أرباح البنك 67% إلى 14.47 مليار دولار، أو ما يعادل 4.75 دولار للسهم، في الربع المنتهي في 30 يونيو/ حزيران.

وباستبعاد التكاليف الاستثنائية، ربح سهم البنك 4.37 دولار للسهم وهو ما يتجاوز متوسط تقديرات المحللين البالغة 4 دولارات للسهم.

ويلز فارغو

أعلن "ويلز فارغو" نمو أرباحه 57% في الربع الثاني من العام ورفع توقعاته السنوية لصافي الدخل من الفائدة.

وزاد صافي الدخل من الفوائد 29% إلى 13.16 مليار دولار بفضل ارتفاع سعر الفائدة مع زيادة تكلفة الاقتراض لدى "ويلز فارغو" والبنوك الأخرى بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة عدة مرات لكبح التضخم.

وقال "ويلز فارغو"، رابع أكبر بنك أميركي، إنه يتوقع ارتفاع صافي الدخل من الفوائد 14% مقارنة بمستواه الذي بلغ 45 مليار دولار العام الماضي. وسبق أن توقع البنك نمو صافي الدخل من الفوائد 10%.

وأعلن "ويلز فارغو" أرباحا بواقع 1.25 دولار للسهم في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو/حزيران وهو ما تجاوز متوسط تقديرات المحللين الذي بلغ 1.16 دولار للسهم وفقا لبيانات رفينيتيف".

وجنب البنك مخصصات لخسائر الائتمان قدرها 1.71 مليار دولار في الربع الثاني مقارنة مع 580 مليونا قبل عام.

تراجع أرباح "سيتي غروب"

أعلن بنك سيتي غروب، تهاوي أرباحه في الربع الثاني من العام متأثرا بتكلفة الاستغناء عن موظفين وزيادة مخصصات خسائر الائتمان.

وقال البنك إن صافي الدخل هوى 36% إلى 2.92 مليار دولار أو بواقع 1.33 دولار للسهم في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو /حزيران، وعزا ذلك إلى ارتفاع تكلفة الاستغناء عن موظفين وزيادة مخصصات خسائر الائتمان.

وتراجعت الإيرادات من الأسواق 13% إلى 4.6 مليار دولار بينما هوت رسوم الأعمال المصرفية الاستثمارية 24% إلى 612 مليون دولار.

وقفز صافي الدخل من الفوائد 18%. ويقيس صافي الدخل من الفوائد الفارق بين الفائدة التي يجنيها البنك على القروض وتلك التي يدفعها على الودائع.