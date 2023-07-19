"إم آي إس" توقع عقدا بقيمة 183.84 مليون ريال مع "سرك"

وقعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" عقد مشروع مركز دعم المراقبة والاستجابة للطوارئ البحرية مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك " (SIRC) بقيمة إجمالية 183.84 مليون ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

وقالت الشركة في بيان لـ" تداول " السعودية إن العقد مدته سنة واحدة ويشمل بناء منظومة متكاملة من الحلول التقنية المتقدمة وتمكين شركة سيل من المراقبة الفورية والإنذار المبكر لحالات التسريبات النفطية في منطقتي الخليج العربي والبحر الأحمر.

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وتشمل الحلول المقدمة استخدام أفضل التقنيات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز وتحليل البيانات مع تقنيات التوأمة الرقمية (Digital Twins) وحلول الأقمار الصناعية مع تأمين شبكة من طائرات الدرونز ومنظومة مراقبة شاملة من خلال عدة مراكز تحكم ثابتة ومتحركة تعمل على مدار الساعة لتأمين سرعة الاستجابة للفريق المختص بالتعامل مع هذه الأحداث.

وسبق أن أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" عن ترسية المشروع عليها في 13 أبريل الماضي.

وتوقعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات أثرا ماليا إيجابيا للعقد بدءا من الربع الثالث 2023 وحتى الربع الثاني 2024.