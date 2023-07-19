"فيتش": المؤشرات المالية للبنوك السعودية ستبقى إيجابية حتى نهاية العام

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تبقى المؤشرات المالية للبنوك في المملكة العربية السعودية،في وضع إيجابي حتى نهاية العام رغم وجود تراجع في السيولة.

وذكرت الوكالة أن إيرادات السعودية غير النفطية ستدعم ربحية البنوك فى العام الجاري.

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وعلى الرغم من التوقعات بتراجع متوسط نمو التمويل إلى 12% في السعودية، فإن ذلك يبقى أعلى من متوسط نسبة نمو التمويل في منطقة الخليج ككل والتي يتوقع أن تتراوح بين 5و6 % هذا العام.

وبلغ حجم التمويل العقاري 567 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الحالي، بمتوسط نمو بلغ 35% على مدى السنوات الخمس الماضية.