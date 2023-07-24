سوق السعودية
"نسيج للتقنية" تعلن ترسية مشروع مع "علم" مقابل 4.7 مليون ريال
العقد ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يمنح أي مزايا تفضيلية
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أعلنت شركة نسيج للتقنية، عن ترسية مشروع مع شركة "علم" لتوريد مصادر المعلومات وفهرستها وترفيفها في المكتبات العامة بقيمة 4.76 مليون ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، أن العقد ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يمنح أي مزايا تفضيلية.
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وذكرت "نسيج" أن المشروع تضمن أطرافا ذات علاقة، تمثل في عضو مجلس الإدارة فارس الراشد الحميد مصلحة غير مباشرة في هذا العقد بصفته عضو مجلس إدارة في شركة "علم".
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