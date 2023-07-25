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قفزة في الأرباح الفصلية لـ"جنرال موتورز" بـ 52% إلى 2.6 مليار دولار

"سبوتيفاي" تتكبد 334 مليون دولار خسائر

دبي - العربية.نت
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سجلت شركة جنرال موتورز قفزة في أرباحها الفصلية 52% إلى 2.6 مليار دولار.

ورفعت الشركة من توقعاتها لإيرادات العام الحالي بدعم من الطلب الاستهلاكي الذي ساهم في استقرار أسعار منتجات الشركة.

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وحققت الشركة إيرادات فصلية 44.7 مليار دولار، ما يشكل ارتفاعا بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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وعلى جانب آخر، ارتفع سهم "جنرال إلكتريك" إلى أعلى مستوى له في أكثر من خمس سنوات، بعدما أعلنت الشركة عن نتائج الربع الثاني التي جاءت فوق التوقعات .

أما شركة "سبوتيفاي" فانخفض سهمها رغم تجاوز عدد المشتركين الجدد بالمنصة للتوقعات خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وتكبدت الشركة خسارة فصلية قدرها 334 مليون دولار.

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