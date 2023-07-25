قفزة في الأرباح الفصلية لـ"جنرال موتورز" بـ 52% إلى 2.6 مليار دولار

سجلت شركة جنرال موتورز قفزة في أرباحها الفصلية 52% إلى 2.6 مليار دولار.

ورفعت الشركة من توقعاتها لإيرادات العام الحالي بدعم من الطلب الاستهلاكي الذي ساهم في استقرار أسعار منتجات الشركة.

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وحققت الشركة إيرادات فصلية 44.7 مليار دولار، ما يشكل ارتفاعا بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وعلى جانب آخر، ارتفع سهم "جنرال إلكتريك" إلى أعلى مستوى له في أكثر من خمس سنوات، بعدما أعلنت الشركة عن نتائج الربع الثاني التي جاءت فوق التوقعات .

أما شركة "سبوتيفاي" فانخفض سهمها رغم تجاوز عدد المشتركين الجدد بالمنصة للتوقعات خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وتكبدت الشركة خسارة فصلية قدرها 334 مليون دولار.