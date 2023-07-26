الموافقة على طلب زيادة رأسمال "اتحاد الخليج للتأمين" لغرض الدمج مع "الصقر للتأمين"

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني زيادة رأسمالها من 458.94 مليون ريال إلى620.19 مليون ريال تقريبا عن طريق إصدار 16.124 مليون سهم عادي، ‏لغرض دمج شركة الصقر للتأمين التعاوني في شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني ونقل جميع أصول شركة الصقر للتأمين التعاوني والتزاماتها إلى شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم أنه سوف ينشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأسمال شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني، ويجب أن يحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.

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وتضمَّن قرار الهيئة الموافقة على نشر الجدول الزمني للعرض بالإضافة إلى الموافقة على نشر مستند العرض المقدم من شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني إلى مساهمي شركة الصقر للتأمين التعاوني بشأن عملية الدمج ونقل جميع أصول شركة الصقر للتأمين التعاوني والتزاماتها إلى شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وسوف يتم نشر مستند العرض المقدم من شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني إلى مساهمي شركة الصقر للتأمين التعاوني لدمج شركة الصقر للتأمين التعاوني في شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر للتأمين التعاوني. ويجب أن يحتوي مستند العرض على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو شركة الصقر للتأمين التعاوني إلى الاطلاع عليها، ولاسيما المعلومات المتعلقة بالعرض وعوامل المخاطرة، وذلك قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على العرض المقدم لهم.

وفي حال موافقة مساهمي شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني على قرار زيادة رأس المال، وموافقة مساهمي شركة الصقر للتأمين التعاوني على العرض المقدم في الجمعية العامة غير العادية لكل منهما، سيتم إصدار أسهم العوض لصالح مساهمي شركة الصقر للتأمين التعاوني المستحقين وفقاً لسجل المساهمين لشركة الصقر للتأمين التعاوني لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وإلغاء إدراج أسهم شركة الصقر للتأمين التعاوني في السوق المالية السعودية بعد موافقة كل من مساهمي شركة إتحاد الخليج الأهلية على زيادة رأس المال لغرض الاندماج وموافقة مساهمي شركة الصقر للتأمين التعاوني على العرض المقدم لهم من شركة إتحاد الخليج الأهلية بشأن الاندماج.

ونبهت الهيئة على أن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض ودراسة محتوياتهما، قد ينطوي عليه مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المساهمين الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض ودراستهما بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت، وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين أو مستند العرض، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وأشارت إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة مجلس الهيئة على أنها مصادقة على جدوى عملية الاندماج، حيث أن قرار مجلس الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية.