نمو أرباح "دبي الإسلامي" 17% فى الربع الثاني إلى 1.6 مليار درهم

ارتفعت أرباح بنك دبي الإسلامي بنسبة 17% في الربع الثاني من العام الجاري إلى1.605 مليار درهم، مقابل 1.355 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وذكر البنك في بيان لـ"سوق دبي المالي"، أن أرباحه ارتفعت بنسبة 15% خلال النصف الأول من العام الجاري إلى3.11 مليار درهم، مقارنة بأرباح بلغت 2.7 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022.

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وسجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 5.3% حتى نهاية النصف الأول من العام، ليصل إلى 251 مليار درهم، كما وصل إجمالي التمويلات الجديدة واستثمارات الصكوك إلى نحو 45 مليار درهم، مقارنة مع 33 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الدخل 9.309 مليارات درهم مقارنة مع 6.265 مليارات درهم، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 49 % على أساس سنوي.

وحقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى5.580 مليارات درهم.