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مصنع جمجوم فارما
مصنع جمجوم فارما
شركات

"جمجوم" السعودية تستحوذ على مصنع أدوية في الجزائر

كانت تمتلك فيه نسبة 49% من رأس المال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة مصنع "جمجوم" للأدوية عن زيادة في رأس مال مشروعها المشترك في دولة الجزائر، وذلك لغرض التمويل الجزئي للاستحواذ على مصنع أدوية.

وأكدت الشركة في بيان على "تداول" السعودية اليوم الاثنين، أن المشروع المشترك، وهو شركة "جمجوم ألجيريا" للدواء، تمتلك فيه الشركة فعلياً نسبة 49% من رأس المال.

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وأضافت أن الغرض من رفع رأس المال هو لتمويل جزء من قيمة الاستحواذ على مصنع أدوية قائم في دولة الجزائر وتغطية تكاليف التشغيل.

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وأشار البيان إلى أن شركة المساهمة "جمجوم ألجيريا" للدواء تأسست بين كل من شركة مصنع "جمجوم" للأدوية والشريك الجزائري، شركة "دواء انفستمنت إس. أي. آر. إل" المملوكة الآن كلياً من شركة "ذ.أ.فيتال كير للإنتاج والتوزيع واللوجيستيك".

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