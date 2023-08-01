تراجع أرباح "نسيج العالمية" 89% في الربع الثاني

تراجع صافي ربح شركة نسيج العالمية التجارية بنسبة 89.4%، إلى نحو 583 ألف ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 5.51 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وانخفض صافي ربح الشركة بنسبة 85.7% في الربع الثاني من 2023، مقارنة بصافي ربح 4.09 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وقالت الشركة، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب الانخفاض فى صافى الأرباح خلال الربع الثاني من العام الحالي، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات وارتفاع التكاليف التمويلية المرتبطة بارتفاع معدلات سايبور.

وخلال النصف الأول من 2023، تراجع صافي الربح بنسبة 61% إلى نحو 4.67 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 11.97 مليون ريال في النصف الأول من 2022.