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أسمنت ينبع
أسمنت ينبع
سوق السعودية

انخفاض أرباح "أسمنت ينبع" 26.58% في الربع الثاني إلى 35 مليون ريال

مقارنة بـ 48.04 ريال في الربع المماثل من 2022

دبي - العربية.نت
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انخفض صافي أرباح شركة "أسمنت ينبع" بنسبة 26.58% لتصل إلى 35.27 مليون ريال في الربع الثاني مقارنة بـ 48.04 ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربع سنوي، انخفضت الأرباح بنسبة 30.86% في الربع الثاني من 2023 مقارنة بـ 51.01 مليون ريال في الربع السابق.

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وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الإيرادات انخفضت 27.13% لتصل إلى 173.56 مليون ريال في الربع الثاني من 2023 مقارنة بـ 238.17 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

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كما انخفضت الإيرادات 22.52% على أساس فصلي من 224.01 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري .

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع صافي الربح للربع المماثل من العام السابق إلى تراجع الطلب والذي أدى إلى انخفاض كمية المبيعات علاوة على ارتفاع تكاليف التمويل وتراجع الإيرادات الأخرى.

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