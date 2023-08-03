سوق السعودية
"رواسي" تفوز بعقد من "السعودية للكهرباء" بـ 2.8 مليون ريال
لإضافة خلايا جديدة في "محطة 8701" في الخرج
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قالت شركة "رواسي البناء للاستثمار" إنها وقعت عقداً مع الشركة "السعودية للكهرباء" اليوم لتنفيذ مشروع إضافة خلايا جديدة في "محطة 8701" الكهربائية في الخرج، بقيمة 2.8 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وأكدت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الخميس، أن مدة العقد 18 شهراً، وتاريخ إعلان الترسية 24 يوليو/تموز 2023،
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وأشارت الشركة إلى أن الأثر المالي قد يظهر خلال النصف الثاني من عام 2023 ولمدة سنة.
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