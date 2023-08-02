سوق السعودية
نمو أرباح "رواسي البناء" 60% إلى 15 مليون ريال في النصف الأول من العام
نتيجة نمو الإيرادات
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ارتفع صافي أرباح شركة "رواسي البناء للاستثمار" في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 59.77% إلى 15.125 مليون ريال، مقابل 9.466 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي.
وذكرت الشركة في بيان "تداول" السعودية" اليوم الأربعاء، أن السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح في النصف الأول من العام الجاري من العام مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع الإيرادات.
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وارتفعت إيرادات "رواسي البناء" في النصف الأول من العام الجاري بنحو 70% إلي 94.2 مليون ريال مقابل 55.3 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.
وأوضحت الشركة أن الأداء الجيد يرجع في الأساس للنمو الملحوظ في قطاع مشاريع البنية التحتية والكهرباء وقطاع مشاريع الاتصالات في الشركة.
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