30 أغسطس.. عموميتان لـ"اتحاد الخليج الأهلية" و"الصقر للتأمين" للتصويت على الاندماج

دعا مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المتضمنة زيادة رأس مال الشركة والمقرر انعقادها يوم الأربعاء 30 أغسطس 2023.

كما دعا مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) يوم الأربعاء 30 أغسطس 2023.

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وفقا لبيانين منفصلين من الشركتين لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، فإن الجمعية العمومية لكل شركة ستصوت على عملية الاندماج بين الشركتين.

وقالت شركة اتحاد الخليج الأهلية إن جدول الأعمال يتضمن التصويت على دمج شركة الصقر للتأمين التعاوني في شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني ونقل جميع أصول والتزامات شركة الصقر إلى شركة اتحاد الخليج الأهلية من خلال عرض مبادلة أوراق مالية، عبر إصدار 16,124,317 سهما عاديا جديدا مدفوعة بالكامل تمثل 35.13% من رأسمال شركة اتحادالخليج الأهلية الحالي لصالح مساهمي شركة الصقر مقابل دمج شركة الصقر في شركة اتحاد الخليج الأهلية بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات.

وسيتم إصدار 1.151736928571430 سهم في شركة اتحاد الخليج الأهلية مقابل كل سهم واحد مملوك في شركة الصقر، وفقا لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر للتأمين التعاوني بتاريخ 22 مارس 2023 والمعدلة بتاريخ 18 يوليو 2023.

وقالت شركة الصقر للتأمين إن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية سيتضمن التصويت على العرض المقدم من شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني لدمج شركة الصقر للتأمين التعاوني في شركة اتحاد الخليج الأهلية وفقاً لأحكام المواد (225) و(227) و(228) و(229) من نظام الشركات، من خلال إصدار 16,124,317 سهما جديدا في شركة اتحاد الخليج الأهلية مقابل كامل أسهم رأس مال شركة الصقر للتأمين التعاوني، وانقضاء الصقر للتأمين التعاوني نتيجة لذلك.

وسوف يصوت مساهمو اتحاد الخليج الأهلية للتأمين على زيادة رأس المال من 458.9 مليون ريال إلى 620.19 مليون ريال، ويصوتون أيضا على تغيير اسم الشركة الدامجة ليصبح "شركة صقر الخليج للتأمين التعاوني" بعد إتمام صفقة الاندماج وزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى من 7 إلى 9 أعضاء وتعديل المادة الثانية من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باسم الشركة.

كما يصوت المساهمون على تفويض مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج الأهلية أو أي شخص مفـوض له من قبل مجلس إدارتها لتنفيذ أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريا لتنفيذ أي من القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج.