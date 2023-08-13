"عذيب للاتصالات" تحقق 52.6 مليون ريال أرباحا في الربع الثاني

تحولت صافي أرباح إتحاد عذيب للاتصالات (GO قو)، في الربع الثاني من 2023، محققة نحو 52.6 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة مع خسائر 1.67 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت صافي أرباح "عذيب للاتصالات" بنسبة 78% في الربع الثاني من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 29.5 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن التحول للربحية خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع الايرادات وتحقيق ايرادات تمويل وانخفاض مصروفات البيع والتسويق و انخفاض خسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية ، على الرغم من ارتفاع تكلفة الخدمات والمصروفات العمومية والادارية وانخفاض الايرادات الاخرى.