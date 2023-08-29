17سبتمبر.."موبي للصناعة" توزع 25% أرباحا نقدية عن النصف الأول من 2023

قرر مجلس إدارة شركة موبي للصناعة توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2023م، تعادل 25% من القيمة الاسمية للسهم.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ أمس الاثنين 28 أغسطس 2023 قرر توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من العام الجاري بإجمالي 12.5 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة 50 مليون سهم ، ونصيب السهم الواحد 0.25 ريال.

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أوضحت أن أحقية الأرباح تكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 م والمقيدين في سجل المساهمين لدى مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز إيداع ) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وتاريخ التوزيع 17 سبتمبر 2023.

وأشارت إلى أن التوزيعات النقدية للمستثمرين غير المقيمين و التي سيتم تحويلها لهم ستخضع عند تحويلها أو قيدها في حساباتهم البنكية لضريبة الاستقطاع بنسبة (5%) وذلك طبقًا لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.