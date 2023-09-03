ارتفاع أرباح "نبع الصحة" 80% إلى 27.7 مليون ريال في النصف الأول

ارتفع صافي ربح شركة نبع الصحة للخدمات الطبية في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 80.4% إلى 27.77 مليون ريال مقابل 15.4 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إجمالي الإيرادات في النصف الأول من العام الجاري سجل 81.84 مليون ريال مقابل 62.89 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي بنمو نسبته 30.11%.

مادة اعلانية

وعزت النمو في الإيرادات إلي زيادة إيرادات العيادات الخارجية بنسبة 15% وإيرادات مرضى التنويم بنسبة 22% بالإضافة الى إيرادات مستشفى الأنوار الطبي البالغة 4.63 مليون ريال للفترة، مما أدى إلى زيادة صافي الأرباح للشركة بمبلغ 12.38 مليون ريال 80.4% لتصل إلى27.77 مليون ريال مقارنة بالفترة السابقة.

كما أن مبلغ الربح الناتج من صفقة الاستحواذ على مستشفى الأنوار الطبي البالغ 9.66 مليون ريال متضمن في صافي ربح الشركة والذي بدوره ساهم في ارتفاع ربحية سهم الشركة إلى 3.97 ريال مقارنة بـ 2.20 ريال للفترة السابقة وهي أرباح غير متكررة.

أوضحت أن ربحية السهم قبل الاستحواذ لستة الاشهر الأولي من العام الحالي 2023 بلغت 2.74 ريال للسهم الواحد.