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أسيج وأمانة
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سوق السعودية

"أسيج" و"أمانة للتأمين" تتفقان على تمديد مذكرة تفاهم تقييم الاندماج لمدة 6 أشهر

تم توقيعها في 4 سبتمبر 2022

دبي - العربية.نت
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أعلنت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" السعودية، عن الاتفاق مع شركة أمانة للتأمين التعاوني بتاريخ 2 سبتمبر الجاري على تمديد مذكرة تفاهم غير ملزمة لتقييم جدوى اندماج الشركتين هذه المذكرة لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ انتهائها بنفس الشروط والأحكام السابقة.

وأشارت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، أنها كانت وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة أمانة للتأمين التعاوني لتقييم جدوى الاندماج وأعلنت عنها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 4 سبتمبر من العام الماضي.

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أعلنت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" السعودية في أكتوبر من العام الماضي عن تعيين شركة الإنماء للاستثمار كمستشار مالي لتقييم المركز المالي للشركة لأغراض جدوى الاندماج مع شركة أمانة للتأمين التعاوني.

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كما عينت شركة أمانة للتأمين التعاوني شركة الجزيرة للأسواق المالية "الجزيرة كابيتال" كمستشار مالي لعملية الاندماج المقترحة مع المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج".

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