"هيونداي للهندسة" الكورية تفوز بصفقة توريدات لمدينة نيوم السعودية

قالت شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات، اليوم الأحد، إنها تلقت طلبات لتقديم منتجاتها لمشروع مدينة "نيوم" في المملكة العربية السعودية .

وذكرت الشركة أنها قد فازت بصفقة لتوفير 50 منتجا من المعدات لبناء "ذا لاين" في مشروع مدينة "نيوم"، بما في ذلك 12 حفارة بوزن 40 طنا، وجرافات ذات عجلات كبيرة الحجم، وأنهت التسليم الشهر الماضي.

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ويقال إن "ذا لاين" هي مدينة تبلغ مساحتها 170 كيلومترا، وتستوعب في النهاية ما يصل إلى 9 ملايين شخص، وستكون الجزء الأساسي من المشروع السعودي الضخم الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار أميركي، وفق وكالة "يونهاب" الكورية.

وقالت الشركة في بيان إنها فازت بصفقة في الأرجنتين، ستوفر ما مجموعه 23 منتجا من معدات البناء، بما في ذلك 6 حفارات و3 جرافات ذات عجلات، بحلول نهاية هذا الشهر إلى منجم ليثيوم في مدينة "سالتا" الشمالية الغربية للأرجنتين.

وقال البيان: "سنركز على الفوز بصفقات في أسواق التعدين في أميركا اللاتينية وسط زيادة الطلب على المواد الخام الرئيسية اللازمة لإنتاج البطاريات القابلة لإعادة الشحن وأسواق البناء في الشرق الأوسط بسبب زيادة مشاريع البناء الكبيرة".

ولم تكشف الشركة عن قيمة الصفقتين.