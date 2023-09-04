تعيين فهد الرشيدي رئيسا تنفيذيا لـ"الصناعات الجيرية"

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الجيرية عن صدور قرار مجلس الإدارة على تعيين عضو مجلس الإدارة فهد مساعد الرشيدي رئيساً تنفيذياً للشركة وتعديل صفة عضويته من عضو مستقل إلى عضو تنفيذي اعتباراً من تاريخ 1ديسمبر 2023، وإنهاء تكليف إيهاب مهدي مفتي اعتباراً من 23 نوفمبر 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن فهد مساعد الرشيدي حاصل على بكالوريوس هندسة كيميائية وماجستير إدارة أعمال تنفيذي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وله خبرات أكثر من 25 عاما في القطاع الصناعي.

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وكان مجلس الإدارة قد وافق على تكليف إيهاب مهدي مفتي بمهام الرئيس التنفيذي للشركة اعتبارًا من الأربعاء 23 أغسطس 2023 لمدة ثلاثة أشهر، وكان يشغل منصب نائب الرئيس للالتزام والخدمات المشتركة في الشركة.