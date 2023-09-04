مبيعات قياسية لسيارات "كيا"و"هيونداي" الصديقة للبيئة في أغسطس

قالت شركة هيونداي موتور وشركة كيا التابعة لها اليوم الاثنين إن مبيعات سيارتهما في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 6% في أغسطس مقارنة بالعام السابق، بفضل المبيعات القوية للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والسيارات الكهربائية.

باعت هيونداي وكيا ما مجموعه 143.646 ألف سيارة في الولايات المتحدة الشهر الماضي، ارتفاعًا من 135.526 ألف وحدة قبل عام،و يتضمن هذا مبيعات هيونداي من علامتها التجارية المستقلة جينيسيس.

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وارتفعت مبيعات سيارات هيونداي بنسبة 3% على أساس سنوي إلى 71.499 ألف وحدة، كما قفزت مبيعات جينيسيس بنسبة 26% إلى 6.45 ألف وحدة وارتفعت مبيعات كيا بنسبة 9.2% إلى 72.14 ألف وحدة، وفقًا لبيانات المبيعات الصادرة عن الشركتين وفق وكالة "يونهاب" الكورية.

وفي أغسطس، قفزت مبيعات سيارات الشركتين الصديقة للبيئة، بما في ذلك الطرز الكهربائية الهجينة التي تعمل بالبنزين والطرز الكهربائية بالكامل، وطرز خلايا الوقود الهيدروجينية، بنسبة 87% على أساس سنوي إلى 27.9 ألف وحدة.

في الفترة من يناير إلى أغسطس، ارتفع إجمالي مبيعات سيارات الشركتين في الولايات المتحدة بنسبة 15% إلى 1.11 سيارة من 966.684 ألف وحدة في نفس الفترة من العام الماضي.

وحددت هيونداي وكيا هدف مبيعات مشترك يبلغ 7.52 ملايين وحدة هذا العام، بزيادة 9.8% عن 6.85 ملايين وحدة تم بيعها في العام الماضي.

وتهدف الشركتان إلى بيع 4.32 ملايين سيارة و3.2 ملايين وحدة على التوالي في الأسواق العالمية هذا العام.

تشكل الشركتان معا ثالث أكبر كيان لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات بعد شركة تويوتا موتور ومجموعة فولكس فاجن.