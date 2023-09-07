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مصاعد أطلس
مصاعد أطلس
اكتتابات

تحديد النطاق السعري لطرح "مصاعد أطلس" في نمو بين 21 و23 ريالا

الحد الأدنى للاكتتاب 10 أسهم

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة يقين المالية (يقين كابيتال) بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات "مصاعد أطلس" تحديد النطاق السعري لطرحها وبدء فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية " اليوم الخميس"تم تحديد النطاق السعري بين 21و23 ريالا للسهم الواحد في عملية طرح 1.2 مليون سهم تمثل 20%من رأس المال المصدر، وسيتم تخصيصها بالكامل للمستثمرين المؤهلين.

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أوضحت أن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل كل مستثمر مؤهل يبلغ 10 أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى299.99 ألف سهم، على أن تبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين في تاريخ 10 سبتمبر 2023م وتنتهي في يوم14 سبتمبر 2022م.

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