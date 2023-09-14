شركة غاز قطرية تغير اسمها إلى "قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال"

قالت شركة قطر للطاقة في بيان، اليوم الخميس، إن قطر غاز ستغير اسمها إلى قطر للطاقة والغاز الطبيعي المسال.

وتدير الشركة حاليا 14 خطا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وهي محور جهود قطر للطاقة لرفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في الدولة الخليجية.

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وقالت الشركة إن تغيير الاسم يعكس "التزام قطر للطاقة الدائم بالغاز الطبيعي المسال كمصدر أساسي للطاقة لعقود قادمة وعامل تمكين حيوي للتحول في مجال الطاقة".

وتعتزم قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، توسيع قدرتها على التسييل بحلول عام 2027 إلى 126 مليون طن سنويا من 77 مليون طن.

وسيساعد مشروع التوسعة الضخم في حقل غاز الشمال في ضمان الإمدادات طويلة الأجل من الغاز على مستوى العالم.

واشتدت المنافسة على الغاز الطبيعي المسال منذ بداية حرب أوكرانيا، إذ تحتاج أوروبا على وجه الخصوص إلى كميات هائلة للمساعدة في استبدال الغاز الروسي الذي كان يشكل ما يقرب من 40 بالمئة من واردات القارة.

وحقل غاز الشمال جزء من أكبر حقل غاز في العالم تشترك فيه قطر مع إيران، التي تسمي حصتها حقل غاز جنوب فارس.