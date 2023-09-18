سوق السعودية
"سالك" السعودية ترفع ملكيتها المباشرة في "نادك" إلى 38.65%
بعد تحويل 6.29 مليون سهم إلى محفظتها الاستثمارية
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" عن تلقّيها خطابا من الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) أحد المساهمين الرئيسيين والذي يملك أكثر من "5%" من رأس مال الشركة بتاريخ اليوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023 بخصوص نية شركة سالك إتمام عملية تحويل ملكية أسهم مملوكة بشكل غير مباشر وإيداعها في المحفظة الاستثمارية الخاصة لذات المساهم.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن الأسهم عددها 6.29 مليون سهم والتي تمثل مانسبته 6.19% من أسهم شركة نادك، لتصبح الملكية الإجمالية لشركة سالك في شركة نادك (38.65%) من رأس المال.
مادة اعلانية
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
هل يرفع "الفيدرالي" الأميركي الفائدة في 2024؟ خبير يجيبقال إن بنك اليابان المركزي يمهد لتغيير سياسته غداء عمل
-
تكريم رئيس "أرامكو" السعودية في مؤتمر البترول العالميلمساهماته المتميزة في صناعة النفط والغاز طاقة
-
انطلاق أسبوع المناخ بـ" نيويورك" في دورته الخامسة عشرةيناقش 10 ملفات مرتبطة بالعمل المناخي تشمل الغذاء والتمويل والطاقة اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية