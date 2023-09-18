"سالك" السعودية ترفع ملكيتها المباشرة في "نادك" إلى 38.65%

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" عن تلقّيها خطابا من الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) أحد المساهمين الرئيسيين والذي يملك أكثر من "5%" من رأس مال الشركة بتاريخ اليوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023 بخصوص نية شركة سالك إتمام عملية تحويل ملكية أسهم مملوكة بشكل غير مباشر وإيداعها في المحفظة الاستثمارية الخاصة لذات المساهم.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن الأسهم عددها 6.29 مليون سهم والتي تمثل مانسبته 6.19% من أسهم شركة نادك، لتصبح الملكية الإجمالية لشركة سالك في شركة نادك (38.65%) من رأس المال.

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