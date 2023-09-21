عمومية "أبو معطي للمكتبات" تقر توزيع 5% أرباحاً نقدية

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات "أبو معطي" على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 5% أرباحا نقدية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن إجمالي مبلغ التوزيعات 10 ملايين ريال، بواقع 0.5 ريال عن كل سهم وبنسبة 5% من رأس المال.

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وأوضحت أن الأحقية في التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.