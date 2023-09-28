العالمية القابضة بأبوظبي تتخلص من الاستثمار في وحدتين لـ"أداني"

قالت الشركة العالمية القابضة في أبوظبي اليوم الخميس إنها ستتخلص من استثمارها في شركتي أداني جرين إنرجي وأداني إنرجي سولوشنز الهنديتين.

وقالت الشركة في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إنها تعمل حاليا على استكمال كافة المعاملات المطلوبة والحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة لتنفيذ الصفقة الموقعة.

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وفي أغسطس الماضي قالت الشركة إنها ستعود إلى التركيز على عمليات الاستحواذ المحلية في وقت تعوق فيه التحديات الاقتصادية العالمية جهودها للتوسع في الخارج، فيما انخفض صافي أرباحها قليلا في الربع الثاني.

وذكرت الشركة التي أصبحت أكبر شركة مساهمة عامة بالإمارات بقيمة تزيد على 235.98 مليار دولار، إن النهج يستهدف حماية الاستثمارات في أوقات عدم اليقين.

وجاء في بيان للشركة "على الرغم من اضطرابات سلسلة التوريد وتزايد التوترات الجيوسياسية، فقد حافظنا على نهج متوازن بين الاستثمارات الإقليمية والدولية، وتعزز استراتيجيتنا البيئة الاقتصادية المستقرة لدولة الإمارات العربية المتحدة والسياسة الصديقة للمستثمرين والموقع الاستراتيجي مع الاستفادة أيضا من خبرة الاستثمار العالمية والاستعداد لاغتنام الفرص عندما تكون السوق مواتية".